Пресс-служба партии "Голос" заверила, что у председателя политической силы Киры Рудык нет и никогда не было американского или какого-либо другого гражданства, кроме украинского, хотя вчера она трижды уклонилась от прямого ответа на вопрос журналистки о втором паспорте.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Голоса" сообщает издание "Украинская правда".

"Вчера в эфире канала "Украина 24" лидер партии "Голос" Кира Рудик сказала, что всегда была и остается украинкой. Она является гражданкой Украины. Никакого другого гражданства, включая гражданство США, Кира Рудык не имеет и никогда не имела", - заявили представители политической силы.

Напомним, речь идет о включении Киры Рудык в прямой эфир телеканала "Украина 24", в ходе которого журналистка Наталья Влащенко трижды задала народному депутату вопрос о том, есть ли у нее гражданство США. Все три раза Рудык отвечала, что "родилась в Украине, является украинкой и всегда ею была", однако прямо ответить, есть ли у нее второе гражданство, она не смогла.

Ранее мы писали о том, как 10 депутатов фракции "Голос" с трибуны Верховной Рады призвали лидера партии Киру Рудык сложить мандат из-за прогулов и выказали недоверие как ей, так и главе фракции Ярославу Железняку. Также парламентарии заявили о создании депутатской группы "Справедливость".