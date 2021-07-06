Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин и его коллеги по фракции направили генеральному прокурору заявление о совершении уголовного преступления депутатом от "Слуги Народа" Олегом Семинским, который сначала опубликовал пост в Facebook о лишении граждан Украины русской национальности конституционных прав.

Заявление оказалось в распоряжении "Страны".

В скандальном посте, который Семинский опубликовал после принятия Радой закона о коренных народах, нардеп написал, что теперь "русские на законодательном уровне - не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины".

Нардепы от ОПЗЖ в заявлении, направленном генпрокурору, обращают внимание, что количество граждан, которые в соответствии с данными последней переписи населения Украины от 2001 года считают себя русскими, составляет 8 млн 334,1 тысяч человек или 17,3% от всего населения Украины. Кроме того, еще миллионы граждан Украины принадлежат к национальностям, которые не перечислены в принятом законе про коренные народы, права которых по логике нардепа Семинского так же должны быть ограничены.

"То есть нардеп публично поставил под сомнение гарантированные Контитуцией и законами Украины права миллионов граждан Украины по их национальной принадлежности. Стоит особенно подчеркнуть, что нардеп Семинский принадлежит к правящему парламентскому большинству, которое сформировало действующий Кабмин и другие органы власти. То есть есть достаточные основания считать, что он выразил действительные намерения действующей власти и так называемый "замысел законодателя", ориентированный на ограничение конституционных прав и гарантий граждан Украины всех национальностей, кроме украинцев, крымских татар, крымчаков и караимов", - сказано в заявлении.

Нардепы от ОПЗЖ указывают на то, что в публичной публикации нардепа Семинского присутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 161 УК Украины - нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и других признаков. А именно усматриваются умышленные действия, направленные на разжигание ненависти, унижение чести и достоинства и оскорбление чувств граждан Украины в связи с их национальной принадлежностью.

Заявители просят принять и неотложно зарегистрировать заявление о совершении уголовного правонарушения, внести сведения в ЕРДР, начать по заявлению досудебное расследование, а также сообщить им письменно в установленном законом порядке о начале уголовного производства и завершении досудебного расследования.

Напомним, 1 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах, в который не включены русские. Этот документ вводит особые права для трех национальностей – крымских татар, караимов и крымчаков.

Также мы писали, что после этого нардеп Семинский опубликовал в Facebook пост, где откровенно порадовался, что русские в Украине теперь будут ущемлены в правах - по сравнению с крымскими татарами, караимами и крымчаками, которых внесли в список коренных народов. Правда, позже он скандальную запись удалил.