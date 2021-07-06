В соцсетях появился первый снимок с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке, в котором погибли 28 человек.

Cоответствующее фото опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Судя по снимку, пассажирский авиалайнер мог рухнуть в море со скалы. На фото видны черные следы горения самолета.

Напомним, утром во вторник, 6 июля, на Камчатке с радаров пропал самолет Ан-26. Пассажирский борт выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана с населением 2900 человек.

Когда самолет должен был приземляться в Палане, он перестал выходить на связь с диспетчерами. Власти запустили спасательную операцию. Позже стало известно, что борт упал в Охотское море вблизи поселка Палана. Туда вылетели два вертолета для поисков следов Ан-26. По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, предварительно известно, что самолет потерпел крушение во время второго круга при заходе на посадку.

На борту лайнера были 22 пассажира и 6 членов экипажа. В основном это жители Паланы. Среди них глава поселка Ольга Мохирева и еще двое местных чиновников, а также двое детей до 12 лет. Все они погибли.

Следственный комитет России рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, неисправность самолета и ошибка пилотирования.