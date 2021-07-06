В афганском городе Баграм США, которые пообещали полностью вывести войска из Афганистана до конца августа, покинули одноименный аэропорт не предупредив командующего страны. В результате военные Афганистана обнаружили отъезд американцев спустя два часа. До того, как армия Афганистана взяла помещение под свой контроль, его успели частично ограбить мародеры.

Об этом сообщает Аljazeera.

По словам афганских военных, США покинули аэродром Баграм, который находится примерно в часе езды от столицы Афганистана Кабула, ночью, не уведомив нового афганского командира базы, который обнаружил отъезд американцев более чем через два часа.

"Мы (слышали - Ред.) какой-то слух о том, что американцы покинули Баграм… и, наконец, к 7:00 утра мы поняли, что было подтверждено, что они уже покинули Баграм", - сказал генерал Мир Асадулла Кохистани, новый командующий Баграма.

Баграм долгое время был символом западных сил, развернутых для поддержки афганского правительства, которое теперь, когда силы НАТО и США выводятся из страны, сталкивается с наступлением талибов.

"За одну ночь они (американцы - Ред.) потеряли всю доброжелательность двадцати лет, уйдя тем же путем, ночью, не сказав афганским солдатам, которые патрулировали этот район снаружи", - сказал афганский солдат Наэматулла.

По словам афганских военных, до того, как афганская армия смогла взять под свой контроль аэродром, небольшая группа грабителей успела разорить несколько бараков.

Напомним, в преддверии полного вывода войск США и НАТО в Афганистане накаляется обстановка. Талибы уже захватили важный транспортный узел Шерхан-Бандар на границе Таджикистана и Афганистана. что будет с Афганистаном дальше и как это повлияет на остальной мир подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что движение "Талибан" планирует предоставить правительству Афганистана письменное предложение мира.