Французская компания Moet Hennessy заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию.

Мера связана с тем, что российские власти разрешили называть "шампанским" только алкоголь, произведенный в России. Иностранные производители теперь должны маркировать продукцию как "игристое вино".

Интересно, что Украина в аналогичной ситуации как раз поступила наоборот - и два года назад запретила слово "шампанское" как раз для своих производителей - в угоду иностранным.

"Страна" описывает нововведение, объясняет суть вопроса и напоминает, как он был решен в Украине два года назад.

Как и кому в России запретили слово "шампанское"

2 июля Владимир Путин подписал федеральный закон №171, принятый в Госдуме. Поправки в нем касаются регулирования алкогольной продукции.

Документом вносится изменение в формулировку "игристое вино (шампанское)" - на фразу "игристое вино, включая российское шампанское". Это означает, что использовать термин "шампанское" можно только в отношении напитка, который произведен на территории России.

Знаменитая компания Moet Hennessy, чтобы впредь иметь возможность поставлять в РФ свою продукцию, должна переименовать напитки для российского рынка с "шампанского" на "игристое вино".

Речь не идет о том, что виноделы из французского региона Шампань должны внести изменения в дизайн "родной" этикетки с надписью "Champagne". Слова "игристое вино" производителю придется написать на технической этикетке на русском языке, которая клеится поверх оригинальной. Также именно как "игристое" алкоголь будет представлен на стендах в магазинах.

Чтобы изменить маркировку, Moet Hennessy обязан пройти повторную сертификацию. Если иностранцы пойдут на это, процесс может занять один-два месяца.

В СМИ появилось письмо "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус", в котором сообщается о временной приостановке отгрузки напитка в Россию. Официально французская компания не заявляла о том, что согласилась на новую маркировку. Но, по данным издания Bloomberg, Moet Hennessy будет менять технические этикетки, и постарается сделать это как можно скорее.



Компания Moet Hennessy выпускает премиальное шампанское Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot. В РФ французы ежегодно ввозят 600-800 тысяч литров продукции на сумму около 20 миллионов долларов. Это примерно 2% от ежегодного объема импорта игристых и шампанских вин в Россию.

Эксперты не прогнозируют дефицита шампанского в России. Во-первых, потому что сейчас на прилавках и складах в России есть запасы элитного напитка. Во-вторых, потому что французский бренд финансово недоступен большинству россиян.

Цена белого брюта Moet & Chandon по максимальной скидке составляет 3700 рублей. В то время, как дешевое и ходовое "Советское" шампанское стоит 200 рублей, а Asti Martini для потребителей побогаче - 1300 рублей.

Почему Украина отказалась от "Шампанского"

Как видим, Россия не пошла по пути Украины и других стран Восточной Европы, которые подчинились требованиям ЕС и запретили для своей продукции привычные названия "шампанское" и "коньяк". А наоборот - вынудила западных производителей придерживаться норм российского рынка.

Но что это вообще за история с запретами?

В Европейском союзе, слово "шампанское" используется только для алкоголя, который произведен во французском регионе Шампань. Все остальные напитки называют "игристым вином". По такому же принципу на этикетках не французского коньяка пишут "бренди".

Европа давно требовала у Киева отказаться от своих региональных брендов. И в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон, которым гармонизировала украинское законодательство с указанными мировыми нормами.

Хотя это, конечно, стало ударом для раскрученных украинских брендов вроде Артемовского шампанского.

С тех пор в супермаркетах можно встретить бренди "Арарат 5 звезд" и игристое вино "Артемовское". Названия "шампанское" и "коньяк" сохранилось только для импортных французских напитков, которые большинству украинцев не по карману.

В России же поступили наоборот. В пику Европе привычное россиянам название "шампанское" оставили для своих производителей, а малораспространенное словосочетание "игристое вино" передали иностранцам.

Впрочем, как уже говорилось выше, дизайн основных этикеток, где будет по-французски написано Champagne, это не коснется.

Тем не менее, в Украине некоторые восприняли это как "зраду".

"Вот, что меня действительно выбило из колеи, так это французы с их шампанским, которое в угоду Путину уже не шампанское, а игристое вино.

Ладно, мы страна перманентного балагана! Но я тешила себя надеждой, что рядом есть островок здравомыслия и достоинства. Где не все продаётся за деньги. Где есть ценности!

Увы! Мир катится к @беням. Сначала немцы с "Северным потоком-2", теперь вот французы", - возмущается блогерша Алена Яхно.