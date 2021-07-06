Александр Лукашенко поручил белорусскому правительству в ответ на европейские санкции ограничить транзит через Беларусь товаров из Германии в Россию и Китай.

Об этом сообщает "БелТА".

"Мы знаем, кто в США, Германии и других, особенно европейских странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Мы их знаем. У нас есть опыт. Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину, там хорошие дороги, пускай едут и поставляют туда",- сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, по мнению Лукашенко, правительству Беларуси и Национальному банку необходимо "внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в стране". С теми, кто "не понимает" Беларусь и "развернул борьбу против белорусского государства", по его словам, не стоит сотрудничать.

Напомним, недавно в Беларуси заявили о неизбежности "поворота на Азию" из-за санкций Евросоюза.

Антибелорусские санкции Евросоюз ввел 25 июня. Экономические ограничения затрагивают, в том числе, нефтяной сектор и производство хлористого калия. Также введены ограничения на торговлю оборудованием, технологиями и программным обеспечением.