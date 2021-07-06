Вчера в Украине всплыл вопрос о гражданстве Киры Рудик - главы партии "Голос".

На одном из телеэфиров у нее трижды спросили - имеет ли нардеп американский паспорт. И трижды Рудик прямо на вопрос не ответила, повторяя лишь, что она украинка.

То есть выглядит все так, будто гражданство США у руководительницы "Голоса" все же имеется.

"Страна" разобралась, как Кира Рудик связана со Штатами.

Три вопроса от Влащенко

Разговор с Рудик произошел в эфире шоу "Хард с Влащенко". Телеведущая Наталья Влащенко спросила: "СМИ пишут о том, что у вас есть американское гражданство. Соответствует ли это действительности?"

"Я родилась в Украине и являюсь украинкой", - улыбаясь, ответила 35-летняя народная избранница.

"Нет, я о гражданстве спрашиваю. Есть ли у вас американское гражданство? Понятно, что вы родились в Украине", - продолжила настаивать Влащенко.

"Да, я родилась в Украине, я являюсь украинкой и всегда ею была", - повторила свой ответ Рудик.

"Нет, я третий раз повторю: есть ли у вас американское гражданство?" - не сдавалась ведущая ток-шоу.

"Я еще раз вам повторю: я родилась в Украине, я являюсь украинкой", - опять произнесла Рудик.

Разумеется, это звучало так, будто американский паспорт у Киры имеется. При этом позже пресс-служба "Голоса" сообщила, что Рудик гражданкой США не является.

При этом сама Кира Рудик молчит. А когда на ее Фейсбук-странице под одним из постов начали спрашивать по поводу американского паспорта, модераторы скрыли эти комментарии.

Мама и сестра живут в Штатах

Уклончивый ответ главы "Голоса" можно трактовать как высокую вероятность наличия американского гражданства.

Тем более что связи нардепа с американцами определенно имеют место.

Украинская Википедия сообщает, что мать нардепа проживает в США (некоторые пишут о Нью-Йорке), куда уехала почти сразу после распада Советского Союза и развода с мужем (отец Киры остался жить в Ужгороде). До этого мама Киры работала в "Интуристе" и владела четырьмя языками.

Как рассказывали СМИ, в Штатах сегодня живет и сестра Киры Римма: она работает в Сан-Франциско.

Сама же Рудик недавно сообщила, что Америку посещала с 16 лет. Видимо, по семейной линии.

Также в соцсетях у нее есть фото сестры, датированное 2015-м годом. Отчет о встрече с ней Кира написала на английском языке (хотя обычно в то время писала на русском), а комментаторы поста оказались исключительно из США.

Работала на Ring и Amazon

Рудик пришла в политику из сферы IT. В 2016 году она возглавила украинское отделение американской компании Ring - стартапа, который приобрел популярность в США и перешел под контроль интернет-гиганта Amazon.

Ring делает "умные" дверные звонки, которые через интернет позволяют хозяину дома общаться с посетителями, даже если никого нет дома. И отслеживать, что происходит у дома и даже в районе.

Также в экосистему входит сервис Neighbors ("Соседи"), который позволяет местным жителям обмениваться важной информацией. А полиции - быстрее раскрывать преступления, поскольку звонки, по сути, ведут постоянную съемку многих улиц в Америке.

То есть этот сервис оперирует большим количеством личных данных, поскольку ведет постоянную слежку.

В связи с чем и возник скандал, связанный, к слову, именно с украинским офисом компании. В январе 2019 года американское издание The Intercept написало, что украинские разработчики, обучающие нейросеть The Ring, получали доступ ко всем личным видео американских пользователей.

Причем не только из офиса, но даже из дома.

"Начиная с 2016 года, по словам одного из источников, Ring предоставляла своей украинской группе исследователей и разработчиков беспрепятственный доступ к папке в облачном сервисе Amazon S3, в которой содержится каждое видео, созданное каждой камерой Ring по всему миру", - говорилось в статье.

После этого в Amazon заявили, что никакого филиала в Украине у Ring нет, а украинский офис - это просто подрядчики. Кира Рудик в это время возглавляла Ring Ukraine. И через некоторое время ушла оттуда - как раз после парламентских выборов, когда прошла в Раду в рядах "Голоса".

Встречи с послом и учеба в Штатах

Кира Рудик также была членом совета директоров Американской торгово-промышленной палаты.

На заседаниях торгово-промышленной палаты Кира фотографировалась с послом США Мари Йованович.

И еще одна связка со Штатами - обучение в Стенфордском университете по программе женщин-лидеров. Для прослушивания курса она ездила в США, когда еще была руководителем айти-компании. Закончила курс в мае 2018 года.

Кира Рудик в Стенфорде. Фото из ее Facebook

К слову, примерно в то же время обучение в Стенфорде проходил Святослав Вакарчук, бывший лидер "Голоса", который уступил Кире руководство партией. Он учился по программе Ukrainian Emerging Leaders, которую финансировал в том числе спонсор "Голоса", бизнесмен Томаш Фиала.

Разумеется, все это не указывает на наличие у Киры Рудик паспорта США. Однако и родственные связи, и бизнес-партнерство с Amazon, и образование в Америке, и связи с дипломатическим корпусом США говорят о том, что такая вероятность далеко не нулевая.