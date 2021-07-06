В России нашли обломки самолета Ан-26, который исчез с радаров на Камчатке, на борту находилось 22 пассажира и 6 членов экипажа. Обломки были обнаружены менее чем в четырех километрах от аэропорта. Все, кто находился на борту - погибли.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем Тwitter.

"Обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах. Продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом", - говорится в сообщении.

В свою очередь, гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров, подтвердил ТАСС нахождение обломков. Но о подробностях инцидента не рассказал.

"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - заявил он.

При этом заместитель директора Камчатского авиационного предприятия рассказал "РИА Новости", что возможной крушения самолета Ан-26 мог стать сильный боковой ветер.

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на информацию Санавиации РФ, все 28 человек, которые были на борту, погибли.

Тем временем губернатор Камчатского края сообщил, что катастрофа Ан-26, предположительно, произошла при заходе самолета на второй круг при посадке. Также, по его словам, тогда наблюдалась плохая видимость.

Напомним, ранее на Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26. Вскоре появились сообщения, что самолет упал. Но в обслуживающей компании эту информацию тогда не подтвердили. На борту находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе - ребенок.

После это появилась информация, что самолет упал в море.