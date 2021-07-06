В России на фоне черноморских учений Sea Breeze прошли маневры с использованием ракет систем ПВО С-400 "Триумф". Военные выполнили электронные пуски ракет для уничтожения противника.

Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщает "Интерфакс" во вторник, 6 июля.

"В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника", - сообщили в ЧМ.

В связи с задумкой маневров, расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марш в позиционные районы. Там они отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения.

Также на учении отработали прикрытие критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника.

Всего в мероприятии участвовали около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Справка. С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых).

Напомним, 28 июня в Украине стартовали масштабные военные учения Sea Breeze. В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран - членов НАТО, а также партнеров альянса. Они проходят в Черном море. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

Как писала "Страна", в конце июня для учений в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross, который может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Также мы рассказывали, что в конце мая российские военные провели учения на оккупированном полуострове Крым. Они использовали зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".