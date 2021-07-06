В Беларуси запретили трансляцию украинских телеканалов UA и KVARTAL TV из-за нарушений в области рекламы. Разрешения на их вещание в республике аннулированы белорусским Министерством информации.

Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 6 июля.

"Решением министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV", - говорится в сообщении.

В Министерстве добавили, что "основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ".

"В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание", - пояснили в ведомстве.

Отметим, что KVARTAL TV - украинский развлекательный телеканал, входящий в "1+1 Media" транслирует продукт, снятый "Студией Квартал 95".

Под каналом UA, скорее всего, имеется в виду телеканал UA:TV.

Напомним, 10 июня в Украине Нацсовет по ТВ запретил ретрансляцию в стране телеканала Беларусь-24. В ведомстве пояснили, что на нам показывали запрещенные для демонстрации на территории Украины передачи и фильмы с участием актеров, внесенных Минкультуры в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

В Беларуси такой шаг назвали "очередным безосновательным недружественным жестом украинских властей".



