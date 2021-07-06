Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию № 22/114822-эп "Немедленно уволить Олега Татарова - заместителя главы офиса Президента Зеленского", размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 26.03.2021 гражданином Шабуниним

Ответ опубликован на сайте Офиса президента Украины.

В ответе президента есть отсылка к 19 ст. Конституции, согласно которой "никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством" и указание на то, что ОП в своей деятельности руководствуется Конституцией.

"Согласно статье 40 Конституции Украины и статьи 23-1 Закона Украины "Об обращениях граждан" мною рассмотрено электронную петицию № 22/114822-эп "Немедленно уволить Олега Татарова - заместителя главы офиса Президента Зеленского", размещенную на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины 26.03.2021 гражданином В.В.Шабуниным, которая набрала более 25 000 подписей граждан.

Статьей 19 Конституции Украины установлено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Согласно Положению об Офисе Президента Украины, утвержденным Указом Президента Украины от 25 июня 2019 № 436 (с изменениями), Офис Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным Президентом Украины в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Офис Президента Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины, международными договорами Украины, заключенными в установленном порядке", - говорится в ответе на петицию об увольнении Татарова

Ответ президента на петицию. Источник: petition.president.gov.ua

Напомним, электронная петиция с призывом уволить заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов еще 25 июня.

Но тогда появилось сообщение, что специалисты обнаружили признаки целенаправленной хакерской атаки высокого уровня, что привело к фиктивному голосованию.

Как писала "Страна", Олег Татаров в ноябре 2020 года резко негативно высказался по поводу деятельности НАБУ и в целом внешнего управления Украиной.

После этого НАБУ выписало ему подозрение (сам Татаров и его адвокаты называют дело полностью сфабрикованным), а прозападные структуры и националисты потребовали от президента отправить Татарова в отставку.