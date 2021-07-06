Совет национальной безопасности и обороны не включит в реестр олигархов тех, кто потенциально рассматривается в этом статусе в соответствии с законопроектом президента Зеленского, если они добровольно откажутся от своих активов.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью Forbes.

"Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству… Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в перечень олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно", - заявил секретарь СНБО.

При этом, по его словам, некоторые лица "уже начали добровольно отказываться от скважин".

Напомним, Министр юстиции Денис Малюська уверен, что после попадания в реестр олигархов у бизнесменов появятся сложности с с иностранными контрагентами компаний, бенефициарами которых они являются.

Также сообщалось, что первыми в реестр олигархов могут попасть бизнесмен Игорь Коломойский и экс-президент Петр Порошенко, так как они оба соответствуют критериям закона. При этом Коломойский заявил о готовности попасть в реестр олигархов.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как повлияет на политический процесс в Украине законопроект об олигархах.