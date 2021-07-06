До запланированного на 23 августа в Киеве саммита "Крымская платформа", на котором хотят обсудить "возвращение" полуострова, остается всего полтора месяца, но до сих пор неясно, кто посетит мероприятие.

Скорее всего, своим присутствием почтут лидеры стран Балтии и Польши, представители американских властей. Но можно полагать, что не будет первых лиц стран Западной Европы, которые не хотят напрягать свои отношения с Москвой.

Главная интрига - приедет ли на встречу президент Турции Реджеп Эрдоган.

С одной стороны, об инициативе по "Крымской платформе" президент Зеленский впервые заявил во время визита в Турцию в октябре прошлого года, а Эрдоган поддержал проект (и повторил это во время повторного визита Зе в Турцию в апреле этого года).

"Мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно нет", - заявил Зеленский в октябре в Стамбуле.

Об участии Турции в "Крымской платформе" шла речь в совместном заявлении: "Турецкая Республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках "Крымской платформы", инициированной Украиной".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в декабре прошлого года объявил, что Анкара поддерживает "инициативу Украины о создании международной переговорной платформы по Крыму", но не выразил четкого мнения об уровне участия Турции в мероприятии.

"Страна" разбиралась, приедет ли Эрдоган на саммит "Крымской платформы".

Ждут арестов гюленистов

В пресс-службе президента Турции "Стране" не подтвердили и не опровергли информацию о возможном визите Эрдогана в Киев 23 августа, посоветовав лишь следить за анонсами визитов турецкого президента.

Источник "Страны" в дипломатических кругах рассказал, что у Эрдогана взамен на поддержку по крымскому вопросу ждут ответных действий от Киева - а именно более активной выдачи турецких оппозиционеров, живущих в Украине.

Речь о сторонниках FETO - это организация проповедника Гюлена (которого Эрдоган обвиняет в подготовке военного переворота в Турции в 2016 году). Его последователи есть и в Украине. И их уже похищали турецкие спецслужбы при содействии СБУ еще в прошлые годы ("Страна" подробно об этом писала).

Зе во время встреч с Эрдоганом обещал заняться школами гюленистов в Украине.

В итоге в январе из Украины депортировали двух турецких учителей - сторонников движения Гюлена. По прибытии в Турцию Самета Гюра и Салиха Фидана арестовали и выдвинули обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

Ранее "Страна" уже писала о том, как турецкая разведка при поддержке СБУ похищает политэмигрантов в Украине на примере курда Исы Мехмета Озера.

В прошлом году Турция пыталась вернуть на родину бывшего офицера армии Турции Бозкира Нури Гохана.

В опасности себя ощущают и другие турецкие оппозиционеры, которые живут в Украине, их около сотни.

Живущий в Украине турецкий оппозиционный журналист Юнус Эрдогду подтвердил "Стране" информацию о возможных новых арестах диссидентов, к которым принадлежит и он сам.

"Такого типа новости конечно же заставляют волноваться всех приверженцев движения Гюлена. Особенно учитывая тот факт, что теперь их не останавливает даже то, что люди изменили гражданство. Как это было в случае с Орханом Инанды, который является гражданином Кыргызстана и которого в июне похитила турецкая разведка. После этого президент Кыргызстана прибыл с официальным визитом в Турции. Кстати, Чавушоглу в конце мая встречался одновременно с послом Кыргызстана и украинским послом, это наводит на определённые выводы. Остается надеяться, что Украина не свернет с западного пути и останется преданной демократическим и европейским ценностям. На Западе, например, турецкой разведке не дают разгуляться", - говорит "Стране" Эрдогду.

Правозащитники, однако, обеспокоены, что Украина уже начала выдавать турецких оппозиционеров.

По словам директора офиса правозащитной организации Freedom House в Украине Мэтью Шаафа, Украина имеет правовые обязательства не выдавать людей в страны, где они могут столкнуться с пытками или нарушением прав.

"Можно с уверенностью предположить, что в Турции учителя Гюр и Фидан не получат справедливого суда и защиты своих прав. Депортировав Гюра и Фидан, Украина помогла современной кампании транснациональных репрессий против тех, кого воспринимают как политических оппонентов турецких властей", - заявил Шааф в комментарии "Радио Свобода" относительно депортации турецких учителей в январе этого года.

В правозащитной организации добавили, что этот случай "ставит вопрос об искренности обязательств украинской власти по защите прав человека на национальном и международном уровнях, включая обещание президента Зеленского защищать людей, спасающихся от политических преследований".

"За последние годы Украина депортировала по меньшей мере пять человек в Турцию. Тайные депортации под покровом ночи предают обещание Украины быть оплотом демократии и прав человека в регионе, нарушают права тех, кто спасается от репрессий, и не соответствуют международным обязательствам Украины в области прав человека", - заявили представители Freedom House.

"Эрдоган не хочет стать инструментом против Москвы"

Впрочем, и выдача гюленистов - не гарантия, что Эрдоган приедет на "Крымскую платформу".

По данным нашего источника в турецких дипломатических кругах, Анкара колеблется и еще не приняла однозначного решения.

Причина - нежелание портить отношения с Россией, особенно после того как Москва несколько месяцев, до конца июня, запрещала своим туристам летать в Турцию, что сильно ударило по и так ослабшему из-за пандемии туристическому бизнесу, от которого во многом зависит местная экономика (запрет на полеты связывали с коронавирусом, но многие восприняли как предупреждение Эрдогану, чтобы не сильно помогал Зеленскому).

"В Турции есть мнение, что Киев использует крымский вопрос как рычаг для достижения своих политических целей. Усилия, предпринятые для изоляции Российской Федерации, возвращаются Киеву в виде военной и финансовой помощи. "Крымская платформа" кажется не просто дискуссионной площадкой, предназначенной для защиты прав Украины на полуострове. Она создает впечатление попытки поддержать западные санкции против России. В правящих кругах господствует линия, что Турция приняла правильное и стратегическое решение относительно статуса Крыма. Формально власть России над полуостровом не признается, но в то же время Анкара воздерживается от поддержки антироссийских санкций США и ЕС. Эта сбалансированная позиция помогает Турции поддерживать свою независимую внешнюю политику, а также свой экономический суверенитет. Это не позволяет западным государствам использовать Турцию в качестве инструмента против Москвы и позволяет решительно двигаться в соответствии со своими национальными целями. С другой стороны, вопрос о том, действительно ли в интересах Турции присоединение к "Крымской платформе", остается дискуссионным и проблемным в нынешнем геополитическом контексте", - сказал "Стране" журналист турецкого издания Cumhuriyet Мустафа Бирол Гугер.