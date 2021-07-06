Россия не исключает возможности участия США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе, хотя и считает, что Вашингтон играет на стороне Киева. Прошедший в Женеве российско-американский саммит не внес ясность в этот вопрос, теперь все зависит от того, кто будет со стороны США назначен главным координатором усилий в этом направлении.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Пока ясности на этот счет нет. И саммит в Женеве не добавил никаких штрихов в эту картину - черно-белую и одномерную. Мы со своей стороны ничего не исключаем. Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему тому, что происходит и в Донбассе, и вокруг Украины в целом", - сказал Рябков.

Также российский дипломат посетовал, что пока Вашингтон не считается с подходами Москвы по урегулированию ситуации в Украине и потому сложно представить конструктивный вклад США в работу в минском формате.

"Никакого желания считаться с нашими подходами и с нашими оценками мы не наблюдаем. Естественно, с такой позицией сложно себе представить конструктивный американский вклад в работу, например, в минском формате", - добавил российский дипломат.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле рассказали, как Путин пишет статью об Украине.

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