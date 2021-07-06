В турецком городе Кютахья центр мобильный пункт для вакцинации населения от коронавируса развернули прямо на автовокзале. Медицинский персонал подошел к работе с юмором и зазывал на прививки проходящих людей так же, как водители автобусов зазывают на свой транспорт. Только вместо названий остановок медики громко выкрикивали названия вакцин.

Соответствующее видео обнародовал Haberturk TV на своем YouТube канале.

"Шутки медицинских работников, вдохновленные окружающей средой, в которой они находятся, и разговорами сотрудников автобусной компании, были сняты на их мобильные телефоны и опубликованы в различных учетных записях социальных сетей. Было начато необходимое административное расследование в отношении медперсонала", - такой цитатой из заявления Управления здравоохранения провинции Кютахья было подписано видео.

На кадрах видно, как медики на автовокзале ходят возле стоек, где очевидно предполагается проводить вакцинацию, при этом они громко выкрикивают названия препаратов: "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech!". В это время мимо проходят люди.

В свою очередь министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа не считает, что нужно начинать расследование в отношении медицинского персонала, который решил мотивировать граждан прививаться столь экстравагантным образом.

"Медицинский персонал, работающий на автовокзале в Кютахья, с юмором приглашал наших граждан сделать вакцинацию. Наши услуги есть везде, но вакцинация - это серьезное дело. Нет ситуации, требующей расследования наших сотрудников. Но все мы должны серьезно относиться к вакцине", - написал министр.

Напомним, в американском штате Вашингтон выдвали марихуану за прививку от коронавируса.

Также сообщалось, что в США стимулируют американцев к вакцинации бесплатным пивом.

