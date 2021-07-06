Киевский райсуд Харькова отправил Олега Ширяева, координатора организации "Патриоты - За Жизнь", под стражу до 12 июля без права внесения залога.

В прокуратуре утверждают, что задержание Ширяева связано с тем, что он не являлся на вызов следователя для ознакомления с материалами уголовного производства и был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения.

"Мера пресечения избрана до этой даты, потому что 12 июля заканчивается срок досудебного расследования в деле, где он является подозреваемым", - сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Как "Стране" сообщил нардеп от ОПЗЖ и лидер "Патриотов - За Жизнь" Илья Кива, Ширяева задержали на семь дней по старому делу о рейдерском захвате в селе Занки в 2018 году.

"Задача правоохранительной системы не прекращать давление на всех тех, кто имеет хотя бы какое-то отношение к антифашистскому движению и к оппозиции в целом. Поэтому Олега Ширяева, без оснований арестовали на семь дней. У них не хватило доказательств привязать его к попытке убийства неофашиста Артема Мошенского. Использовали все методы, чтобы хоть как-то дискредитировать. Поэтому они в срочном порядке утром поменяли подозрение и притянули его по 2018 году", - заявил Кива.

По его словам, они будут оспаривать это решение в суде.

"Причин арестовывать никаких не было. Он не менял место жительства, жил дома с семьей. Идет системная зачистка нашей организации. Меня за шапку, Ширяева не получилось по убийству, привязали по 2018 году. Мы будем подавать в апелляцию и будем добиваться отмены данного решения", - заявил нардеп.

Напомним, Олега Ширяева задержали в Харькове вечером в понедельник, 5 июля.

13 сентября 2018 года Олег Ширяев был задержан после проведения следственных действий в связи с конфликтом из-за элеватора в селе Занки Харьковской области. Ему было объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 УК Украины.

В ноябре этого же года он вышел из СИЗО под залог, определенный судом в размере 1 млн 4 тысячи 340 грн.