Центры вакцинации в семи городах Киевской области работают ежедневно. Список адресов и график работы

В семи городах Киевской области теперь каждый день работают центры массовой вакцинации. Сделать прививку можно с 9 утра до 17:00.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА на своей Фейсбук-странице во вторник, 6 июля.

Список центров вакцинации в Киевской области и расписание их работы.

Бровары . КНП "Броварской городской ЦПМСП", амбулатория №2, ул. Независимости, 12.

. КНП "Броварской городской ЦПМСП", амбулатория №2, ул. Независимости, 12. Белая Церковь . Амбулатории ЗПСМ: ул. Шевченко, 69; ул. Леваневского, 53; ул. Ивана Мазепы, 65 а; ул. Ярослава Мудрого, 49.

. Амбулатории ЗПСМ: ул. Шевченко, 69; ул. Леваневского, 53; ул. Ивана Мазепы, 65 а; ул. Ярослава Мудрого, 49. Славутич . КНП "Славутичская городская больница", ул. 77 Гвардейской дивизии, 7.

. КНП "Славутичская городская больница", ул. 77 Гвардейской дивизии, 7. Борисполь . КНП "Бориспольский городской ЦПМСП", ул. Киевский шлях, 24.

. КНП "Бориспольский городской ЦПМСП", ул. Киевский шлях, 24. Ирпень . КНП “Ирпенский городской ЦПМСП” ул Михайловская/, 22; ул Садовая, 38 (3 этаж); ул. Севериновская, 105 к.

. КНП “Ирпенский городской ЦПМСП” ул Михайловская/, 22; ул Садовая, 38 (3 этаж); ул. Севериновская, 105 к. Обухов . КНП "Обуховский городской ЦПМСП" ул. Каштановая. 52.

. КНП "Обуховский городской ЦПМСП" ул. Каштановая. 52. Яготин. КНП "Яготинский ЦПМСП" ул. Независимости, 71.

В центрах вакцинации прививают граждан, которые записались в лист ожидания прививки через платформу "Дия" или контакт-центр Министерства здравоохранения, а также через своего семейного врача либо в регистратуре.

Напомним, ранее стало известно, что Центр массовой вакцинации против Covid-19 в Киеве на базе Международного выставочного центра с 5 июля работает ежедневно.

Также рассказывали, что с 5 по 11 июля украинцы смогут вакцинироваться от Covid-19 на территории музыкального фестиваля Atlas Weekend. Центр вакцинации будет находится в девятом павильоне ВДНГ и работать ежедневно с 5 по 11 июля с 10:00 до 16:00. Билет на Atlas Weekend для вакцинации не является обязательным для посетителей фестиваля.

Кроме того, как писала "Страна", в Украине уже этим летом запустят вакцинацию от коронавируса для детей.