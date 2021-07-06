Сегодня, 6 июля, в России, на далекой Камчатке, потерпел крушение самолет Ан-26. На борту находились 28 человек, все они погибли.

Обломки лайнера обнаружили в нескольких километрах от аэропорта назначения. Он выполнял региональный рейс из столицы региона Петропавловска-Камчатского в маленький поселок Палана.

Самолет врезался в скалу и рухнул в Охотское море при заходе на посадку. Следствие рассматривает три возможных причины авиакатастрофы.

"Страна" рассказывает, что известно о ЧП на этот час. Также мы публикуем фото и видео с места трагедии.

Что известно о крушении самолета Ан-26 на Камчатке

Утром на Камчатке, которую отделяет от Москвы и Киева девять часов, с радаров пропал самолет Ан-26.

Пассажирский борт выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана с населением 2900 человек.

Вид на поселок (фото сверху) и аэропорт Паланы (фото снизу)

Палану и Петропавловск-Камчатский разделяют 950 километров по суше. Летное время - около часа.

В то время, когда самолет должен был приземляться в Палане, он перестал выходить на связь с диспетчерами. Заход на посадку должен был осуществлять со стороны Охотского моря.

Власти запустили спасательную операцию. На момент подготовки материала опубликовано видео поисков - борт искали с воздуха.

По данным МЧС РФ, обломки Ан-26 обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. Самолет врезался в береговую скалу, часть обломков попала в море. Опубликовано первое фото с места крушения.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, предварительно известно, что самолет потерпел крушение во время второго круга при заходе на посадку.

СМИ опубликовали видео, как самолет летел и пытался приземлиться. Вероятно, это последние кадры, когда пассажиры были живы.

В самолете находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. Все они, заявили в Санавиации, погибли.

Власти Камчатки опубликовали список пассажиров. В основном это жители Паланы. Среди них глава поселка Ольга Мохирева и еще двое местных чиновников, а также двое детей до 12 лет.

Самолет Ан-26 принадлежит предприятию "Камчатское авиационное предприятие". Борт был в эксплуатации с 1982 года, очередной сертификат летной годности истекал в августе этого года. По данным служб, борт был исправен.

В Охотском море в районе Палаты была сплошная облачность на высоте 300-600 метров. Иными словами, сложные метеоусловия.

Следственный комитет России рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, неисправность самолета и ошибка пилотирования.

Первым, даже раньше центральной власти в Москве, соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке выразил посол США в России Джон Салливан.

В 2012 года в районе Палаты Камчатского районе потерпел крушение самолет Ан-28. Тогда погибли 10 из 14 человек, находившихся на борту.

25 сентября 2020 года авиакатастрофа с Ан-26 произошла в Украине. Борт потерпел крушение в Чугуеве Харьковской области. Погибли 25 человек. Подробнее об этой трагедии - в материале "Страны".