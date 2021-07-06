Аэропорт Петропавловска-Камчатского, откуда самолет летел в поселок Палану. Фото с сайта veryvip.ru
Аэропорт Петропавловска-Камчатского, откуда самолет летел в поселок Палану. Фото с сайта veryvip.ru

Сегодня, 6 июля, в России, на далекой Камчатке, потерпел крушение самолет Ан-26. На борту находились 28 человек, все они погибли. 

Обломки лайнера обнаружили в нескольких километрах от аэропорта назначения. Он выполнял региональный рейс из столицы региона Петропавловска-Камчатского в маленький поселок Палана. 

Самолет врезался в скалу и рухнул в Охотское море при заходе на посадку. Следствие рассматривает три возможных причины авиакатастрофы. 

"Страна" рассказывает, что известно о ЧП на этот час. Также мы публикуем фото и видео с места трагедии. 

Что известно о крушении самолета Ан-26 на Камчатке 

Утром на Камчатке, которую отделяет от Москвы и Киева девять часов, с радаров пропал самолет Ан-26.

Пассажирский борт выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана с населением 2900 человек. 

поселок палана фото

Вид на поселок (фото сверху) и аэропорт Паланы (фото снизу)

аэропорт Палана

Палану и Петропавловск-Камчатский разделяют 950 километров по суше. Летное время - около часа. 

Палана на карте

В то время, когда самолет должен был приземляться в Палане, он перестал выходить на связь с диспетчерами. Заход на посадку должен был осуществлять со стороны Охотского моря.

Власти запустили спасательную операцию. На момент подготовки материала опубликовано видео поисков - борт искали с воздуха. 

По данным МЧС РФ, обломки Ан-26 обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. Самолет врезался в береговую скалу, часть обломков попала в море. Опубликовано первое фото с места крушения. 

фото с места крушения ан 26 на камчатке

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, предварительно известно, что самолет потерпел крушение во время второго круга при заходе на посадку. 

СМИ опубликовали видео, как самолет летел и пытался приземлиться. Вероятно, это последние кадры, когда пассажиры были живы. 

В самолете находились 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. Все они, заявили в Санавиации, погибли.

Власти Камчатки опубликовали список пассажиров. В основном это жители Паланы. Среди них глава поселка Ольга Мохирева и еще двое местных чиновников, а также двое детей до 12 лет. 

список пассажиров Ан 26

Самолет Ан-26 принадлежит предприятию "Камчатское авиационное предприятие". Борт был в эксплуатации с 1982 года, очередной сертификат летной годности истекал в августе этого года. По данным служб, борт был исправен. 

Ан 26

В Охотском море в районе Палаты была сплошная облачность на высоте 300-600 метров. Иными словами, сложные метеоусловия.  

Следственный комитет России рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, неисправность самолета и ошибка пилотирования.

Первым, даже раньше центральной власти в Москве, соболезнования в связи с авиакатастрофой на Камчатке выразил посол США в России Джон Салливан. 

В 2012 года в районе Палаты Камчатского районе потерпел крушение самолет Ан-28. Тогда погибли 10 из 14 человек, находившихся на борту.

25 сентября 2020 года авиакатастрофа с Ан-26 произошла в Украине. Борт потерпел крушение в Чугуеве Харьковской области. Погибли 25 человек. Подробнее об этой трагедии - в материале "Страны"

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