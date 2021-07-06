В случае повторения инцидента с британским эсминцем в Черном море Россия может нанести удар.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

При этом он уточнил разницу между "будем" и "можем" в вопросе нанесения таких ударов, т.к. это, по его словам, серьезный вопрос.

"Мы не "будем" наносить удар, а мы "можем" нанести удар, и это действительно так, потому что вопрос очень серьезный", - сказал он

Напомним, 23 июня в водах Черного моря возле аннексированного Крыма вошел британский эсминец Defender, который участвовал в совместных с Украиной учениях. Российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца.

После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

В то же время в британском военном ведомстве заявили, что в сторону эсминца Defender у берегов оккупированного Крыма не совершалось предупредительных выстрелов со стороны РФ.

При этом в МИД РФ заявили, что РФ готова защищать свои границы не только политико-дипломатическими, но и военными средствами.

Также сообщалось, что в посольстве Великобритании заявили, что британский эсминец совершал мирных проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.