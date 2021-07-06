5 июля 2021 года от последствий коронавируса на 82 году жизни скончался знаменитый режиссер Владимир Меньшов, который снял фильмы "Розыгрыш", "Ширли-мырли", "Любовь коротка", "Любовь и голуби" и получил "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит".

В нынешней Украине Меньшова на уровне властей считали "врагом государства". Он был внесен в список артистов, которые представляют угрозу безопасности Украины за то, что открыто поддержал аннексию Крыма и передал миллион рублей на нужды "ДНР".

Поэтому в соцсетях националисты начали оскорблять память режиссера, который для миллионов украинцев остается культовым.

"Ликвидирован коронавирусом". Хейт в адрес культового режиссера

Одним из первых о смерти Меньшова отозвался скандальный сайт "Миротворец". Причем сделал это в своей специфической манере. Перечислив все "грехи" режиссера, его портрет перечеркнули словом "ликвидирован", несмотря на то, что Меньшов умер от Covid-19.

Ниже авторы сайта бесцеремонно дописали - "ликвидирован коронавирусом".

Любой пост в соцсети с признательностью за наследие режиссера, тут же клеймили оскорблениями "крымнашист", "вернопутинец", "украиноненавистник" и прочими.

Как, например, твит коллеги Меньшова Лии Ахеджаковой, которая выступает часто критикует российскую власть за политику в отношении Украины. Ее захейтили украиноязычные пользователи.

Еще один комментарий оставил сотрудник "Муниципальная стража Киева", которую финансируют киевские власти.

Александр Лозанский злорадствует о смерти режиссера, хотя в посте даже допустил ошибку в его фамилии.

"Владимир Меньшиков умер от коронавируса и теперь понеслось: Москва слезам не верит какой великий фильм! великий режиссер" А ничего, что он содействовал как личным авторитетом так и финансово, чтобы нас убивали? Нет? Ну тогда у меня сил нет", - написал Лозанский.

Поиздевался над смертью Меньшова и его вдовой - Верой Алентовой журналист Аркадий Бабченко, который стал знаменитым после инсценировки собственного убийства. Он, к слову, регулярно нуждается в деньгах и объявляет сбор средств на собственные нужды в соцсети.

Вот и на смерти Владимира Меньшова он также не преминул пропиариться и оставить номер своей банковской карты. "В пост, к слову, приглашается вдова Алентова. Геморроидальные свечи "Москва слезам не верит". В рамках проекта "Больше "Вдов" хороших и разных!", - написал посмертный текст наподобие тоста Бабченко.

Не смог смолчать и заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала "ATR" Айдер Муждабаев, который вместе с Бабченко часто любит плясать на костях.

"В российском рейхе ушел из жизни гнусный, подлый человек. Когда-то - известный советский кинорежиссер, а на момент смерти - известный российский фашист (рашист) Владимир Меньшов. Пропагандист оккупации Крыма и войны с Украиной. Останется в истории как соратник Путина, соучастник международных преступлений. Позор и проклятие человечества", - написал он у себя в Facebook.

"Лучше нет и не предвидится". Как украинцы скорбели по Меньшову

Нашлись украинцы, кто несмотря на обрушившийся хейт, смог найти добрые слова в адрес гения советского кино и выразить соболезнования родным в связи с утратой.

Нардеп "Оппозиционной платформы За жизнь" Николай Скорик в одном посте объяснил, что будет помнить Меньшова и его фильмы, потому что это его "детство и юность, потому что лучше пока нет и, к сожалению, не предвидится".

"Я очень хорошо помню, как смотрел первый раз самые известные фильмы Владимира Меньшова. "Москва слезам не верит" в летнем кинотеатре базы отдыха тогда ОГУ им Мечникова в Черноморке. Слова: "в 40 лет жизнь только начинается" произвели на меня неизгладимое впечатление. В тогдашние мои 8 мне это казалось абсолютным бредом. В нынешние 48 я понимаю, насколько они правильные. "Любовь и голуби" смотрел с папой 1 января в кинотеатре "Родина". Выражение Юрского: "извините, что помешал вам деньги прятать" одно из моих любимых. Жуков в исполнении Меньшова, на мой взгляд, очень хорошо передаёт то состояние, в котором пребывал маршал во время одесской ссылки. Не потому, что Оскар, а потому, что лучший, потому, что это мое детство и юность, потому, что лучше пока нет и, к сожалению, не предвидится. Светлая и вечная память", - написал Скорик.

Заместитель мэра Кривого Рога Сергей Милютин написал, что будет помнить Владимира Меньшова как искреннего и доброго человека.

"Для меня была большая честь дружить с ним.

Владимир Валентинович был не просто великим режиссером. Он был искренним и добрым человеком.

Помню, как мы жарили картошку у него дома. А повод был - я привез из Киева перцовки и сала, купленного на Бессарабке.

Потом стояли на балконе, он показывал статуэтку "Оскара" и рассказывал очень смешные истории.

Он был кладезем историй, мудрым человеком.

Мы созванивались, он всегда радовался поздравлениям с Днем рождения - говорил, что очень любит Украину. И это правда - я знаю.

Соболезную Вере Валентиновне Алентовой, Юлии, всем родным Владимира Валентиновича и всем поклонникам его таланта - кто любит его актерские работы и фильмы - "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит"...

Помним...

Царствие Небесное!", - написал Сергей Милютин.