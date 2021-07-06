Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что шесть балканских стран "в силу геополитических причин" станут членами Евросоюза.

Об этом Меркель заявила по итогам конференции на тему Западных Балкан, прошедшей в онлайн-формате под председательством ФРГ, пишет DW.

Речь идет о вступлении в ЕС Сербии, Албании, Северной Македонии, Косово и Боснии и Герцеговины.

"Стимулирование этого процесса (подготовки вступления западно-балканских стран в ЕС - Ред.) отвечает исконным интересам Европейского Союза", - заявила Меркель.

Также Меркель заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон "совершенно четко" высказался за вступление западнобалканских государств в Евросоюз, а Болгария и Нидерланды относятся к подобному решению более сдержанно.

Напомним, в 2020 году Болгария заблокировала вступление Северной Македонии в Евросоюз. Из-за этого страны Евросоюза не смогли утвердить решение о начале переговоров с Северной Македонией о ее присоединении к ЕС.

Также мы писали о том, что в июле ЕС разрешид въезд американцам и жителям Балкан, Украины в списке не оказалось.