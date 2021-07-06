Меркель заявила, что шесть балканских стран станут членами ЕС "в силу геополитических причин"
Канцлер Германии Ангела Меркель уверена, что шесть балканских стран "в силу геополитических причин" станут членами Евросоюза.
Об этом Меркель заявила по итогам конференции на тему Западных Балкан, прошедшей в онлайн-формате под председательством ФРГ, пишет DW.
Речь идет о вступлении в ЕС Сербии, Албании, Северной Македонии, Косово и Боснии и Герцеговины.
"Стимулирование этого процесса (подготовки вступления западно-балканских стран в ЕС - Ред.) отвечает исконным интересам Европейского Союза", - заявила Меркель.
Также Меркель заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон "совершенно четко" высказался за вступление западнобалканских государств в Евросоюз, а Болгария и Нидерланды относятся к подобному решению более сдержанно.
Напомним, в 2020 году Болгария заблокировала вступление Северной Македонии в Евросоюз. Из-за этого страны Евросоюза не смогли утвердить решение о начале переговоров с Северной Македонией о ее присоединении к ЕС.
Также мы писали о том, что в июле ЕС разрешид въезд американцам и жителям Балкан, Украины в списке не оказалось.