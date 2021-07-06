В России за последние сутки от Covid-19 скончались 737 человек. Этот показатель смертности на 12,7% выше показателя предыдущего дня. Он является максимальным с начала пандемии.

Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности в РФ коронавирус стал смертельным для 139 316 заболевших.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных оперативного штаба.

Больше всего смертельных случаев за последние сутки было зарегистрировано в Санкт-Петербурге - 99. В Иркутской области -33, в Нижегородской -26, в Республике Бурятия -24 и 23 - в Краснодарском крае.



Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 378, до 5 658 672. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.

Согласно данным сервиса стопкоронавирус.рф, по сравнению с предыдущим днем, смертность в России выросла на 12,7 процентов

Напомним, В Украине за сутки 5 июля 2021 зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни Covid-19. Это более чем в два раза больше показателя предыдущих суток. Для 20 человек заболевание стало смертельным.

Ранее "Страна" писала о том, что треть украинцев перенесли заражение коронавирусом, но коллективного иммунитета все еще нет.

Также мы сообщали, что Вв ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в мире.