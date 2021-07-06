На выходных в странах Северной Европы зафиксировали рекордную жару. В Лапландии, которая по традиции считается родиной Санта-Клауса, 4 июля температура воздуха поднялась до +33,6 градусов. Этот день стал самым теплым с 1914 года, когда столбики термометров там поднялись до +34,7 градусов.

Об этом сообщает The Guardian.

Кроме того, несколько регионов Швеции также сообщили о рекордных максимумах за июнь.

Эксперты и ученые объясняют рекордную жару климатическим кризисом. При этом, по прогнозам, в ближайшие месяцы ситуация только ухудшится.

По мнению профессора метеорологии австралийского университета Монаш Майкла Ридера, ситуация на европейском и североамериканском континентах, где бушуют лесные пожары, взаимосвязаны.

По его словам, тропический минимум в западной части Тихого океана, недалеко от Японии, нарушил атмосферу, создав рябь вокруг полушария, - это привело к тепловых волн на севере планеты.

Напомним, "Страна" писала о том, когда в Украину вернется жара, сколько продержится и как от нее уберечься.

Кроме того, мы сообщали, что в начале июля в Антарктиде зарегистрировали рекордно высокую температуру за последние шесть лет.