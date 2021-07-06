На фоне обострения в Афганистане российские специалисты начали тренировать гранатометчиков, а также водителей и наводчиков БТР для армии Узбекистана.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана.



"На полигоне "Сазган" Центрального военного округа (Самаркандская область - Ред.) российские военные специалисты приступили к подготовке военнослужащих Узбекистана", - говорится в сообщении.

Основная цель учений, как добавили в Минобороны, "укрепление сотрудничества между двумя странами, повышение солидарности, обмен навыками и опытом боевых учений".

По данным ведомства, российские специалисты подготовят водителей-механиков и наводчиков бронетранспортеров БТР-82, разведчиков, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчетов автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя".



"Подготовка продлится 14 дней. Помимо практических навыков, которые планируется отрабатывать в дневное и ночное время, предусмотрены и теоретические занятия", - добавили в Минобороны.

Напомним, в Афганистане обостряется обстановка. Ранее талибы уже захватили важный транспортный узел Шерхан-Бандар на границе Таджикистана и Афганистана. Были убиты, ранены или взяты в плен более сотни бойцов правительственных войск. 134 афганских военнослужащих бежали в Таджикистан.

Кроме того, президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил Министерству обороны мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления афганской границы на фоне обострения ситуации.

"Страна" подробно анализировала, как развивается ситуация в Афганистане и как это повлияет на обстановку в мире.