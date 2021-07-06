Жестоким фарсом назвали американские дипломаты действия судебной системы Беларуси, комментируя решение суда, который приговорил в 14 годам лишения свободы оппозиционного экс-кандидата в президенты республики Виктора Бабарико по обвинению в получении крупной взятки.

Об этом сообщается на странице Посольства США в Беларуси в Тwitter.

"Жестокий фарс судебной системы Беларуси, продемонстрированный сегодня на вынесении приговора Виктору Бабарико, показывает, что режим Лукашенко ни перед чем не остановится ради сохранения власти", - говорится в сообщении.

Напомним, Виктор Бабарико, который в мае 2020 года был выдвинут кандидатом в президенты Беларуси и считался главным оппонентом нынешнего главы республики Александра Лукашенко, был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Сам Бабарико своей вины не признал

Как сообщалось, 18 июня 2020 года в Беларуси задержали Виктора Бабарико и его сына Эдурада. И отца и сына увезли в Департамент финансовых расследований КГК для проведения следственных действий. При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли. Перед этим стало известно, что счет экс-банкира, на котором находится избирательный фонд Бабарико, заблокировали. На расчетном счете было больше 100 000 рублей, или почти 40 000 долларов.

"Страна" подробно разбиралась, кто такой Бабарико и за что его задержали.