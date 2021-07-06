Холдинг "Технодинамика" российской государственной корпорации "Ростех" разрабатывает парашютную систему для собак, чтобы их можно было десантировать вместе с человеком с высоты до восьми километров. Она пройдет испытания до конца 2021 года.

Об этом со ссылкой на главного конструктора парашютных систем "Технодинамики" Алексея Козина сообщает РИА "Новости" во вторник, 6 июля.

"Подобная система в России создается впервые. Разработана конструкторская документация, проведены предварительные испытания. Государственный летно-испытательный центр Минобороны сейчас сильно загружен, много новой техники. Но если нам удастся провести госиспытания в этом году, то в 2022 наша система может быть принята на вооружение и начнется ее серийное производство", - сказал Козин.

Подвесная система рассчитана на любое животное весом до 45 килограммов, она крепится к парашютной системе кинолога. Если последний не имеет опыта прыжков, то его система, в свою очередь, крепится к тандемному парашюту инструктора.

"По итогам предварительных испытаний собака переносит прыжок нормально, после приземления ведет себя адекватно, готова к выполнению поставленных перед нею задач, - добавил Козин.

Ранее мы сообщали, что в России при десантировании вдребезги разбились боевые машины ВДВ из-за отказавших парашютных систем.

Также рассказывали, что морские пехотинцы отработали десантирование с моря и воздуха.