Так выглядела карта в посте компании. Фото: Facebook

Украинское представительство американской компании JBL, которая производит аудиотехнику, попала в громкий скандал из-за поста в соцсетях с картой Украины без аннексированного Крыма и неподконтрольного Донбасса. 

Сториз опубликовали в официальном аккаунте JBL Ukraine в Instagram.

На ней была изображена карта Украины в желто-синих цветах, однако очертания не включали контуры аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. К истории был прикреплен вопрос: "А из какого ты города?". 

Пользователи соцсетей стали возмущаться и призывать к бойкоту компании. После этого JBL Ukraine извинилась. 

"Просим прощения за последний cториз. Компания проводит служебное расследование по факту происшествия", - сообщила пресс-служба компании в Facebook еще ночью, после публикации скандальной истории. 

Утром компания выступила с более подробными разъяснениями и пообещала уволить ответственных за ошибку и обратиться к правоохранителям. 

"Мы официально приносим извинения перед всеми украинцами за ошибку, которая произошла вчера в 23:30. Наша позиция неизменна: "Мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк - это территория Украины". Мы изменим часть команды, которая привела к ошибке, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступка сотрудников", - сообщили в компании. 

JBL Ukraine попала в скандал из-за карты Украины без Крыма и части Донбасса

JBL Ukraine попала в скандал из-за карты Украины без Крыма и части Донбасса

JBL Ukraine попала в скандал из-за карты Украины без Крыма и части Донбасса

Напомним, "Страна" писала о еще одном недавнем скандале. вещающий на неподконтрольные территории канал "Дом" показал карту с российским Крымом. После этого канал извинился, сообщил о том, что виновный  найден и пообещал обратиться в СБУ. 

Также мы сообщали, что украинская Википедия также опубликовала карту России с Крымом.

"Страна" подробно писала о том, как в Украине публикуют карты, где полуостров принадлежит России.

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