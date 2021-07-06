Украинское представительство американской компании JBL, которая производит аудиотехнику, попала в громкий скандал из-за поста в соцсетях с картой Украины без аннексированного Крыма и неподконтрольного Донбасса.

Сториз опубликовали в официальном аккаунте JBL Ukraine в Instagram.

На ней была изображена карта Украины в желто-синих цветах, однако очертания не включали контуры аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса. К истории был прикреплен вопрос: "А из какого ты города?".

Пользователи соцсетей стали возмущаться и призывать к бойкоту компании. После этого JBL Ukraine извинилась.

"Просим прощения за последний cториз. Компания проводит служебное расследование по факту происшествия", - сообщила пресс-служба компании в Facebook еще ночью, после публикации скандальной истории.

Утром компания выступила с более подробными разъяснениями и пообещала уволить ответственных за ошибку и обратиться к правоохранителям.

"Мы официально приносим извинения перед всеми украинцами за ошибку, которая произошла вчера в 23:30. Наша позиция неизменна: "Мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк - это территория Украины". Мы изменим часть команды, которая привела к ошибке, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступка сотрудников", - сообщили в компании.

Напомним, "Страна" писала о еще одном недавнем скандале. вещающий на неподконтрольные территории канал "Дом" показал карту с российским Крымом. После этого канал извинился, сообщил о том, что виновный найден и пообещал обратиться в СБУ.

Также мы сообщали, что украинская Википедия также опубликовала карту России с Крымом.

"Страна" подробно писала о том, как в Украине публикуют карты, где полуостров принадлежит России.