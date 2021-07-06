На Камчатке самолет Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шестеро членов экипажа, упал в море.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщает Телеграм-канал Baza во вторник, 6 июля.

Самолет летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. В настоящее время спасатели определили место предполагаемого крушения авиалайнера. Борт упал в Охотское море вблизи поселка Палана. Туда летят два вертолета для поисков следов Ан-26.

Напомним, ранее на Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26. Вскоре появились сообщения, что самолет упал. Но в обслуживающей компании эту информацию тогда не подтвердили. На борту находились 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе - ребенок.

По данным российского МЧС. По другим данным, на борту было 6 членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей - до 12 лет.

Также мы рассказывали, что на Филиппинах упал и загорелся военный самолет с 85 людьми на борту. По данным телеканала ABS-CBN, не менее 40 военнослужащих, которые находились на борту рухнувшего самолета, удалось спасти. Точное количество жертв происшествия пока неизвестно.