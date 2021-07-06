На учениях Sea Breeze, которые в конце июня стартовали в Черном море, заметили двойника президента Украины Владимира Зеленского.

На это обращает внимание Telegram-канал "Политика Страны".

На днях на итальянском фрегате Virginio Fasan, который участвует в учениях, заметили мужчину, которого можно спутать с украинским президентом. Однако на снимке не Зеленский, а итальянский матрос, как две капли воды похожий на главу государства.

Напомним, это не первый случай обнаружения двойника Владимира Зеленского. Так, например, пользователей Facebook насмешило фото, где человек, довольно сильно похожий на президента Украина, едет в вагоне метрополитена.

После этого журналисты выяснили, что двойник Зеленского из метро Москвы оказался маляром-узбеком Умидом. Мужчина рассказал, что его часто узнают на улице, а на работе в шутку называют Зеленским. По словам Умида, раньше он не знал, кто такой Владимир Зеленский. А друзья еще в 2017 году рассказывали, что есть такой внешне похожий на него юморист. А вот когда он стал президентом, Умид посмотрел с ним видео и также заметил схожесть.