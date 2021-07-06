В понедельник, 5 июля, на запорожском предприятии произошел пожар. В результате в больницу попали три человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в регионе.

Пожар произошел на частном предприятии, расположенном на улице Моторостроителей, около 11:35. На первом этаже складского помещения загорелась тара с краской. Огонь распространился на площадь в 100 квадратных метров. Во время пожара травмировались трое людей. Тушить пожар прибыли 10 единиц техники и 35 спасателей. Ликвидировать возгорание удалось спустя час. Причины возгорания устанавливают.

В результате инцидента ожоги получили 41-летний и 48-летний мужчины, а также 43-летняя женщина. Их увезли в больницу. У 41-летнего мужчины диагностировали ожоги лица, верхних конечностей 8% I-II степени, ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения. 48-летний пострадавший получил термические верхних конечностей, а также лица и глаз I-II степени. У женщины выявили ожоги верхних конечностей I степени.

Напомним, "Страна" писала о том, как недавно в Киеве загорелся супермаркет, расположенный на первом этаже жилой высотки.

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