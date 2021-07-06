Во вторник, 6 июля, суд в белорусской столице вынес приговор оппозиционному кандидату в президенты республики Виктору Бабарико по делу о крупной взятке. Судьи почти полностью удовлетворили требование прокуратуры, которая запросила наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет.

Об этом пишет DW.

По данным издания, перед началом оглашения приговора перед зданием суда выстроилась очередь из нескольких десятков человек. Кроме того, на оглашение приговора приехали послы нескольких стран ЕС.

Виктор Бабарико в мае 2020 года был выдвинут кандидатом в президенты Беларуси и считался на тот момент главным оппонентов нынешнего главы республики Александра Лукашенко.

18 июня 2020 года в Беларуси задержали Виктора Бабарико и его сына Эдурада. И отца и сына увезли в Департамент финансовых расследований КГК для проведения следственных действий. При задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли. Перед этим стало известно, что счет экс-банкира, на котором находится избирательный фонд Бабарико, заблокировали. На расчетном счете было больше 100 000 рублей, или почти 40 000 долларов.

"Страна" подробно разбиралась, кто такой Бабарико и за что его задержали.