Сегодня, 7 июля, отмечается православный праздник - рождество Иоанна Крестителя (Предтечи) - пророк, который предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил его в водах Иордана.

Иоанн родился в семье иудейского священника Захария и его жены Елисаветы. Пара дожила до преклонного возраста, но не могла иметь детей. Однажды, когда Захарий совершал богослужение в храме в Иерусалиме, он увидел Архангела Гавриила. Тот сообщил мужчине, что у него родится сын, который станет предвещателем Спасителя.

Согласно преданию, после рождества Иисуса царь Ирод велел избить всех младенцев в городе Вифлееме. Елисавета, родившая к тому времени Иоанна, убежала с сыном в пустыню и скрывалась в пещере. Захарий продолжал оставаться в Иерусалиме и служить. Он отказался рассказывать воинам, где скрывается жена с младенцем, за что был убит прямо в храме.

В итоге Иоанн много лет жил в пустыне. Мужчина постился и почти все время проводил в молитвах. Когда ему исполнилось 30 лет, он стал проповедовать, говорить о крещении и покаянии. Слушать проповеди приходило много людей. Среди тех, кто пришел креститься в Иордане, был и Иисус. Увидев его, Иоанн сказал:

"Вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира"

В православии Иоанна называют Предтечей и Крестителем. Предтечей - поскольку пришел прежде Христа и анонсировал народу его пришествие, а Крестителем - так как крестил Спасителя в Иордане.

Церковь отмечает в молитве день рождения (сегодня) и день смерти Иоанна (11 сентября). Украинская православная церковь проводит службы в эти даты.

Пророк умер не своей смертью. Он был казнен в темнице воином Ирода, святому отсекли голову, поэтому дата носит название усекновение главы Иоанна Предтечи.

Тело было погребено его учениками, а о смерти сообщили Иисусу. Над головой Иоанна издевались и не разрешали похоронить ее в этой же могиле. Последовали трижды обретали главу пророка, ее частицы в виде мощей сохранились и считаются святыми.

Сегодняшний православный праздник совпадает с языческим Ивана Купала, о котором мы рассказываем в отдельном материале. А ниже публикуем открытки, с помощью которых можно поздравить с рождеством Иоанна Крестителя.