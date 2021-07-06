В Виннице 17 человек попали в больницы с отравлением. Все они 3 июля ели в ресторане села Майдан-Чапельский во время празднования выпускного.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"В период с 3 по 5 июля в больницы Винницы с предварительным диагнозом острый энтероколит госпитализированы 17 человек, которые 3 июля употребляли пищу в ресторане в селе Майдан-Чапельский Винницкого района. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - рассказали спасатели.

По информации издания "20 минут", пострадавшие - выпускники, их родители и классный руководитель. Они 3 июля праздновали в ресторане "На Майдане" выпускной. В тот же день в ресторане собрались еще две компании, которые праздновали годовщины с момента окончания школы.

Напомним, "Страна" писала о том, что как недавно в популярном ресторане Харькова массово отравились люди. Число пострадавших превысило 80 человек. Полиция завела уголовное дело по ч. 1 ст. 325 ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений") Уголовного кодекса Украины.

Также мы сообщали, что в Харькове после массового отравления в ресторанах нашли сальмонеллу, у работников - стафилококк.