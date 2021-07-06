На Украину снова надвигается жара до +34 градусов.
Самые сухие дни без капли дождя выпадут на период с 8 по 10 июля. По данным Укргидрометцентра, страну сегодня накроют ливни с грозами, а уже с завтрашнего дня дневная температура будет расти до +25...+34 градусов.
Предлагаем узнать, какую погоду обещают синоптики на этой неделе и советы, которые помогут спастись от жары.
Прогноз до конца недели
6 июля в большинстве регионов страны ожидаются грозовые дожди (Винница, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Харьков, Днепр, Луганск, Донецк, Запорожье, Николаев, Одесса, Херсон). Средняя температура днем достигнет +25...+30. Ночная температура +15...+20. Весь день переменная облачность.
На севере и западе страны - кратковременные дожди, вероятность гроз сохраняется. В отдельных регионах - град и шквалы до 20 м/с.
В Киеве и Киевской области днем +27...+29, ночью +17...+19. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
7 июля осадки ожидаются только на юге: в Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье пройдут грозовые дожди. Температура днем +26...+33. Жарче всего будет в Ужгороде. Ночью температура спадет до +14...+20.
В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем +29...+31. Ночью +16...+18.
8 июля по всей стране сухая и жаркая погода без осадков. Днем +27...+33. Ночью +14...+20.
В Киеве и Киевской области без осадков. Температура днем +29...+31, ночью +16...+18. Ветер восточный 5-10 м/с.
9 июля в Украине также ожидается сухая жаркая погода. Температура ночью +15....+20, днем +29...+33.
В Киеве 9 июля жара и без осадков. Температура ночью +18...+20, днем +30...+32.
10 июля по всей стране сухая и жаркая погода. Кратковременный дождь ожидается в Ужгороде. Температура днем по стране +29...+34. Жарче всего будет в Виннице, Черкассах, Кропивницком, Харькове, Полтаве и Днепре. Ветер восточный 5-10 м/с.
В Киеве и области +18...+20 ночью, +30...+32 днем.
11 июля, по данным синоптиков Gismeteo, ожидается переменная облачность. Температура в Киеве днем +32, ночью +21. Ветер восточный до 8 м/с.
Высокая температура воздуха продержится весь июль. Только с 13 июля на смену сухим и жарким дням придет неделя затяжных дождей с грозами.
Как спастись от жары
Этим летом в Украине установились рекордные температуры. В Закарпатье аномальная жара уже побила 130-летний рекорд. Поэтому важно учитывать риски, которые несет в себе сухое и жаркое лето, и защищать свой организм от солнечного воздействия.
Собрали актуальные рекомендации на случай беспросветного зноя.
- Чтобы не получить тепловой удар, желательно меньше находиться в жару на улице и в транспорте. Если вам не удается избежать полуденной жары дома, надевайте кепки и панамы от солнца, передвигайтесь по теневой части тротуара, соблюдайте питьевой режим (не менее 1,5 литра прохладной воды) и по возможности обдувайте себя веером.
- В жару старайтесь носить одежду из натуральных тканей (хлопка, льна, шелка) светлой расцветки.
- Не забывайте о солнцезащитных кремах с SPF 30 и SPF 50, очках от солнца, зонтиках.
- Самым тяжелым периодом для пребывания на солнце считается время с 11 до 16 часов. В это время солнце агрессивно воздействует на организм человека. Даже в квартире старайтесь затемнять окна, по возможности используйте вентилятор и кондиционер.
- Реже включайте плиту, лучше в жару не готовить в духовке, чтобы еще больше не нагревать квартиру.
- Пейте больше кисломолочных напитков, морса, прокладных травяных чаев, уменьшите потребление кофе. В жару он действует как спиртное и еще больше обезвоживает организм.
- Откажитесь от жирных, соленых, копченых и мясных блюд.
- Позаботьтесь о своих домашних любимцах. Простелите им влажное полотенце, на котором они могут лежать, чаще меняйте поилку.
- У беременных экстремальная жара может вызвать повышение температуры тела, отеки и прочие проблемы. Поэтому выполнение вышеперечисленных правил поможет сохранить жизнь не только вам, но и вашему ребенку. Берите с собой бутылку с распылителем и прохладной водой, чтобы при необходимости охладить лицо и тело.
- Вы будете лучше чувствовать себя, если среди дня примите прохладный душ или умоетесь холодной водой. В городских условиях прийти в тонус позволяют фонтаны, а купаться лучше в специально отведенных для этого местах - на пляжах.