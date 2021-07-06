На Украину снова надвигается жара до +34 градусов.

Самые сухие дни без капли дождя выпадут на период с 8 по 10 июля. По данным Укргидрометцентра, страну сегодня накроют ливни с грозами, а уже с завтрашнего дня дневная температура будет расти до +25...+34 градусов.

Предлагаем узнать, какую погоду обещают синоптики на этой неделе и советы, которые помогут спастись от жары.

Прогноз до конца недели

6 июля в большинстве регионов страны ожидаются грозовые дожди (Винница, Кропивницкий, Черкассы, Полтава, Харьков, Днепр, Луганск, Донецк, Запорожье, Николаев, Одесса, Херсон). Средняя температура днем достигнет ​​+25...+30. Ночная температура +15...+20. Весь день переменная облачность.

На севере и западе страны - кратковременные дожди, вероятность гроз сохраняется. В отдельных регионах - град и шквалы до 20 м/с.

В Киеве и Киевской области днем +27...+29, ночью +17...+19. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

7 июля осадки ожидаются только на юге: в Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье пройдут грозовые дожди. Температура днем +26...+33. Жарче всего будет в Ужгороде. Ночью температура спадет до +14...+20.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем +29...+31. Ночью +16...+18.

8 июля по всей стране сухая и жаркая погода без осадков. Днем +27...+33. Ночью +14...+20.

В Киеве и Киевской области без осадков. Температура днем +29...+31, ночью +16...+18. Ветер восточный 5-10 м/с.

9 июля в Украине также ожидается сухая жаркая погода. Температура ночью +15....+20, днем +29...+33.

В Киеве 9 июля жара и без осадков. Температура ночью +18...+20, днем ​​+30...+32.

10 июля по всей стране сухая и жаркая погода. Кратковременный дождь ожидается в Ужгороде. Температура днем по стране +29...+34. Жарче всего будет в Виннице, Черкассах, Кропивницком, Харькове, Полтаве и Днепре. Ветер восточный 5-10 м/с.

В Киеве и области +18...+20 ночью, +30...+32 днем.

11 июля, по данным синоптиков Gismeteo, ожидается переменная облачность. Температура в Киеве днем +32, ночью +21. Ветер восточный до 8 м/с.

Высокая температура воздуха продержится весь июль. Только с 13 июля на смену сухим и жарким дням придет неделя затяжных дождей с грозами.

Как спастись от жары

Этим летом в Украине установились рекордные температуры. В Закарпатье аномальная жара уже побила 130-летний рекорд. Поэтому важно учитывать риски, которые несет в себе сухое и жаркое лето, и защищать свой организм от солнечного воздействия.

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