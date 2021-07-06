Во вторник, 6 июля, в Украине ожидается непогода. Из-за грозовых дождей в южных, восточных и центральных областях спасатели объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 6 июля, в южных, восточных и центральных областях, в отдельных регионах град и шквалы 15-20 м/с. В восточных областях местами значительные дожди (первый уровень опасности)", - рассказали в ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, сегодня дожди во всех областях, за исключением Закарпатской области, пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от +25 до +30 градусов.

Столбики термометров во вторник днем покажут от +25 до +30 градусов, ночью будет прохладнее - от +15 до +20 градусов.

В Киеве сегодня ожидается дождливая погода. Температура воздуха прогреется до +29 градусов.

Прогноз погоды на 6 июля. Скриншот: Укргидрометцентр

Напомним, мы рассказывали, что 6 июля в Украине все еще задержится поле низкого атмосферного давления (циклон), которое будет способствовать неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами и показывали карту погоды по областям.

Также "Страна" рассказывала, какой будет погода в крупных городах на протяжении июля. В западных регионах ожидаются затяжные дожди, в Одессе - часто пасмурно, а самым жарким городом может стать Харьков. Комфортная погода будет ждать киевлян и гостей столицы.