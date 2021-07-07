Сегодня начинается 27-й лунный день в созвездии Близнецы, когда обостряется интуиция, а через нее и вещие сны человеку начинают поступать сокровенные знания. Важно провести день с максимальной пользой для себя. Избегайте конфликтов и решайте личные вопросы, заручившись социальной поддержкой. Помощь может прийти как со стороны знакомого вам окружения, так и новых людей. Ничему не удивляйтесь, принимайте поддержку с благодарностью и отвечайте добрым людям взаимностью. Это, пожалуй, главный секрет сегодняшнего дня и первой половины июля.

Астрологи выделяют трех представителей Зодиака - Тельца, Близнецов и Рака, - которым давно пора сменить свое окружение. Это позволит продвинуться по службе, обрести финансовую независимость и уверенность в собственных силах. Не бойтесь вносить в свою жизнь изменения. Положитесь на внутреннее чутье и доверьтесь своему первому впечатлению о вашем новом приятеле.

Телец (21.04 - 21.05)

Сегодняшний день принесет вам хорошее настроение, воображение наберет оборотов, а идеи посыплются как из рога изобилия. К тому же, отношения с коллегой или другом перейдут на новый уровень. Вы находитесь на том отрезке своего жизненного пути, когда точно знаете, чего хотите. Поэтому не поддавайтесь искушениям, если хотите получить желаемое. С рискованными планами лучше повременить, но знайте, что вы на правильном пути. И главное сейчас для вас - быть в постоянном движении. Остановиться можно только для того, чтобы набраться сил и снова ринуться в бой. У вас много дел. Пора браться за дело, а помощь вас догонит, не сомневайтесь.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня особенное удовольствие вам может принести поэзия. Возможно, у вас есть любимый автор или вы сами отлично пишите стихи. Совершенствуйтесь в своем умении и не зацикливайтесь на трудностях. Вам повезло находиться в окружении проверенных людей, которым вы можете полностью довериться. Для феноменальных успехов в работе нужно упорно трудиться всем коллективом. А если что-то не выходит у вас или вашей команды, не расстраивайтесь, а пробуйте еще раз. Мастерство оттачивается постепенно и с передышками. Чтобы в монотонной работе не утратить запал, важно находить время для отдыха, собираться с друзьями на пикник или устраивать совместный поход. Немного развлечений и приключений пойдут только на пользу.

Рак (22.06 - 22.07)

Вам хватит сил справиться со всеми трудностями благодаря вашему умению найти слова для любого диалога. Стройте планы и реализуйте их. Сегодня у вас будет динамичный день, если не будете терять драгоценное время на ссоры с родными. Вам на помощь в трудную минуту придут далекие знакомые или ваши соседи. Поэтому наладьте с ними доброжелательные отношения и успех вам гарантирован. Главное - не отвлекаться на безнадежных людей, которые вас не раз уже подводили. Не отвлекайтесь даже на разговоры с ними - только время потеряете. А вам это сейчас совсем не на руку.

Ранее "Страна" публиковала гороскоп на неделю - с 5 по 11 июля - с общими рекомендациями для знаков зодиака.

Напомним также, что в июле этого года у Раков ожидается карьерный рост, а Стрельцам помогут близкие.