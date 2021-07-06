После того как "слуги народа" предложили разрешить иностранцам на платной основе обучаться в вузах на иностранном языке, в том числе и русском, нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько внес в Раду проект закона об исключении русского языка из списка доступных.

Соответствующий проект закона №5727-1 опубликован на сайте парламента.

Крулько предлагает дополнить закон "О высшем образовании" такой статьей: "Для иностранцев, лиц без гражданства, которые желают получать высшее образование за средства физических или юридических лиц, в отдельных группах, которые состоят исключительно из иностранцев и/или лиц без гражданства, обучение может осуществляться на иностранном языке, кроме государственного языка государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом. При этом заведения высшего образования обеспечивают изучения такими лицами государственного языка".

Напомним, ранее нардепы от "Слуги народа" внесли в Раду законопроект №5727. Документ предлагает разрешить иностранцам и лицам без гражданства обучаться в вузах на иностранном языке, в том числе и русском, за деньги физических и юридических лиц.

Как сообщил "Стране" один из авторов документа, Максим Бужанский, этот проект решит проблему с поступлением в украинские вузы иностранных студентов, которые не владеют и соответственно не могут обучаться на украинском языке.

Между тем, осенью 2020 года Рада отказалась разрешить в вузах Украины обучение иностранным студентам на русском языке.