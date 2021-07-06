В России на Камчатке исчез с радаров самолет Ан-26. На борту находятся 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе - ребенок.

По данным российского МЧС, на борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребёнок, и 6 членов экипажа. Краевые власти дают другие данные: 6 членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей - до 12 лет



Видимость у Паланы, где пропал самолет, была нормальная, но сплошная низкая облачность, сообщают спасатели

Российский телеграм-канал "112" опубликовал список пассажиров самолета:

Константин Лаптев Артём Тищенко Ольга Андрейкина Михаил Кудашкин Пётр Аяни Анастасия Попель Александр Каримулин Мария Нестерова Алена Лисичкина Мария Широкова Александра Андрейкина Ольга Мохирева Иван Сивак Евгений Левицкий Екатерина Поникарова Юрий Столяров Сергей Бояршин Евгений Нестерук Юлия Суровцева Алиса Хвалеева Татьяна Майорова Ольга Устинова

Также опубликован список членов экипажа пропавшего самолёта:

Александр Анисимов Иван Неверов Ирина Середа Рустем Завгар Дмитрий Никифоров Владимир Садиев

Напомним, рано утром на Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26Б-100. Вскоре появились сообщения, что самолет упал. Но в обслуживающей компании эту информацию не подтверждают.

Ранее сообщалось, что на Филиппинах упал и загорелся военный самолет с 85 людьми на борту.