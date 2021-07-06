В России исчез с радаров Ан-26 с ребенком на борту. Список пассажиров и экипажа
В России на Камчатке исчез с радаров самолет Ан-26. На борту находятся 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе - ребенок.
По данным российского МЧС, на борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребёнок, и 6 членов экипажа. Краевые власти дают другие данные: 6 членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей - до 12 лет
Видимость у Паланы, где пропал самолет, была нормальная, но сплошная низкая облачность, сообщают спасатели
Российский телеграм-канал "112" опубликовал список пассажиров самолета:
- Константин Лаптев
- Артём Тищенко
- Ольга Андрейкина
- Михаил Кудашкин
- Пётр Аяни
- Анастасия Попель
- Александр Каримулин
- Мария Нестерова
- Алена Лисичкина
- Мария Широкова
- Александра Андрейкина
- Ольга Мохирева
- Иван Сивак
- Евгений Левицкий
- Екатерина Поникарова
- Юрий Столяров
- Сергей Бояршин
- Евгений Нестерук
- Юлия Суровцева
- Алиса Хвалеева
- Татьяна Майорова
- Ольга Устинова
Также опубликован список членов экипажа пропавшего самолёта:
- Александр Анисимов
- Иван Неверов
- Ирина Середа
- Рустем Завгар
- Дмитрий Никифоров
- Владимир Садиев
Напомним, рано утром на Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26Б-100. Вскоре появились сообщения, что самолет упал. Но в обслуживающей компании эту информацию не подтверждают.
Ранее сообщалось, что на Филиппинах упал и загорелся военный самолет с 85 людьми на борту.