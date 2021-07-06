Двукратный рост после продолжительного падения. В Украине 541 новый случай коронавируса
За сутки 5 июля 2021 в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни Covid-19. Это более чем в два раза больше показателя предыдущих суток, когда было выявлено менее 250 новых случаев
Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава.
Среди заболевших 26 детей и 11 медработников
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 266 человек;
- летальных случаев - 20;
- выздоровели - 1086 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 20151 человека,
- методом ИФА - 8271 человека,
- экспресс-тестами - 12095 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2238364 лица;
- выздоровели - 2172687 человек;
- летальных случаев - 52 504;
- проведения ПЦР-тестов - 10945216.
"Пятерка лидеров" по распространению коронавирусной болезни:
- Киев (197)
- Одесская область (52),
- Киевская область (37),
- Луганская область (25)
- Днепропетровская область (24).
Как писала "Страна", за сутки 5 июня было выявлено 244 новых случая коронавирусной болезни.
Напомним, в ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом.