Фото: Pixabay

За сутки 5 июля 2021 в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни Covid-19. Это более чем в два раза больше показателя предыдущих суток, когда было выявлено менее 250 новых случаев

Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава.

Среди заболевших 26 детей и 11 медработников

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 266 человек;
  • летальных случаев - 20;
  • выздоровели - 1086 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 20151 человека,
  • методом ИФА - 8271 человека,
  • экспресс-тестами - 12095 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2238364 лица;
  • выздоровели - 2172687 человек;
  • летальных случаев - 52 504;
  • проведения ПЦР-тестов - 10945216.

"Пятерка лидеров" по распространению коронавирусной болезни:

  1. Киев (197)
  2. Одесская область (52),
  3. Киевская область (37),
  4. Луганская область (25) 
  5. Днепропетровская область (24).

Как писала "Страна", за сутки 5 июня было выявлено 244 новых случая коронавирусной болезни.

Напомним, в ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом.

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