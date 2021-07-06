За сутки 5 июля 2021 в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни Covid-19. Это более чем в два раза больше показателя предыдущих суток, когда было выявлено менее 250 новых случаев

Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава.

Среди заболевших 26 детей и 11 медработников

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 266 человек;

летальных случаев - 20;

выздоровели - 1086 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 20151 человека,

методом ИФА - 8271 человека,

экспресс-тестами - 12095 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2238364 лица;

выздоровели - 2172687 человек;

летальных случаев - 52 504;

проведения ПЦР-тестов - 10945216.

"Пятерка лидеров" по распространению коронавирусной болезни:

Киев (197) Одесская область (52), Киевская область (37), Луганская область (25) Днепропетровская область (24).

Как писала "Страна", за сутки 5 июня было выявлено 244 новых случая коронавирусной болезни.

Напомним, в ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом.