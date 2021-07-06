На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-26Б-100. Вскоре появились сообщения, что самолет упал. Но в обслуживающей компании эту информацию не подтверждают.

Об этом сообщает РИА Новости

"Пропавший самолет на Камчатке выполнял пассажирский рейс, крушение пока не подтверждается", - сообщает РИА новости со ссылкой на авиакомпанию Камчатские авиалинии".

По данным МЧС России, на борту Ан-26, с которым пропала связь на Камчатке, по предварительным данным, были 22 пассажира и 6 членов экипажа.

В то же время ряд телеграм-каналов со ссылкой на свои источники сообщают, что самолет упал.

"На Камчатке упал самолёт Ан-26Б-100. Борт вылетел с территории местного предприятия в Петропавловск-Камчатском и в указанное время не вышел на связь. На борту находятся 28 человек – 22 пассажира и 6 членов экипажа. Ведутся поисковые работы", - пишет телеграм-канал 112.

По неподтвержденной информации, пассажирский самолёт АН-26085, следующий в поселок Палан, рухнул на землю недалеко от указанного поселка на Камчатке.

Согласно сообщению местных властей, район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют два вертолета и спецсамолет.

По уточненным данным, на борту находится ребёнок. На поиски судна поднят вертолет МИ-8.

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