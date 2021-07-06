В Госдепе осудили нападение в Грузии на представителей ЛГБТ-сообщества и журналистов и призвали власти Грузии привлечь к ответственности нападавших.

Об этом глава пресс-службы Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс написал в своем Twitter

"Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию", — написал Прайс.

Скриншот: twitter.com/StateDeptSpox

Как писала "Страна", в Грузии после нападения на участников марша и журналистов был отменен "Марш достоинства", организованный ЛГБТ-сообществом. Организаторы мероприятия добавили, что не могут рисковать безопасностью участников и выйти на улицу, "полную насилия".

Перед этим премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на заседании правительства, призвал организаторов гей-парада отказаться от своих планов. В свою очередь "Тбилиси Прайд" назвал заявление главы правительства "позорным, насильственным, антигосударственным и антизападным".

Напомним, в ноябре 2019 года в Тбилиси несколько сотен праворадикалов устроили столкновения с полицией возле кинотеатра Amirani в попытке сорвать премьеру номинированного на "Оскар" шведско-грузинского фильма о ЛГБТ "А потом мы танцевали".