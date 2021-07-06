Ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась "на очень высоком уровне". Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан

Трансляция велась в Twitter организации.

"Если посмотреть на график (заболеваемости - Ред.) за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - заявил Райан.

Он также выразил мнение, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 лучше, чем два-три месяца назад.

Однако Райан отметил, что ситуация в разных странах заметно отличается: в нескольких государствах идет резкий спад заболеваемости, а в других количество новых случаев растет.

По его мнению, это происходит из-за целого ряда факторов, таких как распространение новых штаммов коронавируса, отличающихся большей заразностью, смягчение противоэпидемиологических мер и увеличение контактов между людьми.

В свою очередь, глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в мире как "неоднозначную". По ее словам, снижение числа новых случаев инфицирования зафиксировали в Северной и Южной Америке, но на других континентах происходит увеличение числа инфицированных.

Напомним, в Украине динамика распространения коронавируса показывает снижение с выходных.

Ранее сообщалось, что из-за штамма коронавируса "Дельта" Львов усилил карантин. Опасаясь вспышки, местные власти также решили ускорить темпы вакцинации и увеличить число кроватей с кислородом в больницах.

Также мы писали о том, что в начале июля Украина вошла в тройку стран Европы по числу ежедневных смертей от коронавируса.