Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег США от диалога с позиции силы. Он заявил, что после встречи в Женеве российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена США "вновь взялись за прежние нотации". По словам Лаврова, Россия будет отвечать на это жестко и решительно.

Об Лавров заявил в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека", текст которого опубликован на сайте МИД РФ

"Российский лидер четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние "нотации": мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования". К слову, все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", - заявил Лавров

В связи с этим, Лавров указал, что такие диалоги обречены на провал.

"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал — на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений", - добавил российский министр.

Напомним, саммит Владимира Путина и Джо Байдена прошел 16 июня в Женеве. В материале "Зарница промелькнула" "Страна" рассказала о чем же договорились Путин и Байден в Женеве и чего теперь стоит ждать Украине.