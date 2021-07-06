Движение "Талибан" планирует предоставить правительству Афганистана письменное предложение мира. Это должно произойти уже в ближайший месяц.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей исламской группировки.

Хотя передача афганской армии авиабазы Баграм прибавила обороты движению "Талибана", чтобы захватить контроль над новыми районами, лидеры" Талибана " возобновили длительные переговоры с представителями правительства Афганистана в столице Катара.

"Мирные переговоры и процесс будут ускорены в ближайшие дни ... и ожидается, что они войдут в важную стадию, естественно, речь пойдет о мирных планах", - заявил агентству официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид.

"Возможно, потребуется месяц, чтобы достичь той стадии, когда обе стороны поделятся своим письменным мирным планом. Хотя мы (Талибан) одержим верх на поле боя, мы очень серьезно относимся к переговорам и диалогу", - сказал он.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Афганистане боевики террористической организации "Талибан" напали на один из крупнейших городов страны Газни. Также они захватили три района одноименной провинции и около 30 сотрудников правительственных сил безопасности.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию военнослужащих. Эти меры связаны с тем, что боевики "Талибана" вытесняют афганских военных и берут под контроль участки границы с Таджикистаном

Напомним, войска США и НАТО планируют вывести из Афганистана в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочен к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.

Как мы сообщали ранее, в Афганистане обостряется обстановка. Ранее талибы уже захватили важный транспортный узел Шерхан-Бандар на границе Таджикистана и Афганистана. Были убиты, ранены или взяты в плен более сотни бойцов правительственных войск. 134 афганских военнослужащих бежали в Таджикистан.

"Страна" подробно анализировала, как развивается ситуация в Афганистане и как это повлияет на обстановку в мире.