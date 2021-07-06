На 92-м году жизни ушел в мир иной голливудский режиссер Ричард Доннер. Об этом передает The Sun со ссылкой на его супругу Лорен Шуллер Доннер.

Причина смерти пока не сообщается.

Среди картин Доннера наиболее популярен фильм "Омен", а также цикл фильмов "Смертельное оружие" с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером.

Режиссер снял все четыре части серии и собирался поставить пятую, которая должна была стать заключительной.

Первая картина "Смертельное оружие" вышла на экраны в 1987 году и стала одним из самых известных боевиков 1980-х годов. Суммарные кассовые сборы франшизы составили более 955 миллионов долларов.

Также Ричард Доннер снял такие кинофильмы, как "16 кварталов", "Балбесы", "Леди-ястреб" и "Супермен".

Как сообщала "Страна", в Москве на 82-м году жизни умер знаменитый режиссер и актер Владимир Меньшов, сыгравший в культовом сериале "Ликвидация". У него был коронавирус COVID-19.

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