Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о смерти генерального консула республики в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана Йорулмаза.

Об этом глава внешнеполитического ведомства написал 5 июля в своем Твиттере.

"Сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю соболезнования его семье", - говорится в посте Чавушоглу в микроблоге. О причине смерти дипломата министр ничего не сообщил.

Йорулмаз родился в 1964 году. Генконсулом Турции в Петербурге его назначили недавно - в октябре 2020 года.

Согласно сообщениям посольства Турции, которую приводят российские издания, генеральный консул скончался от последствий коронавирусной инфекции.

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