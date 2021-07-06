Ношение масок и другие противоэпидемические мероприятия могут требоваться еще длительное время ради предотвращения распространения коронавируса Covid-19. Надеяться на коллективный иммунитет против COVID-19 в Украине пока нет оснований.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ТСН.

"Думаю, все уже привыкли к маскам. На самом деле, я бы не советовал их снимать. Почему? Несмотря на уже проведенную вакцинацию, на то, что часть людей переболела, даже на фоне улучшения эпидемических показателей международные организации, ВОЗ, CDC вводят дополнительную норму даже для вакцинированных людей продолжать носить маски, особенно когда мы находимся в замкнутом пространстве или если у нас недостаточный уровень вентиляции и мы не можем гарантировать, что люди не инфицируются. Поэтому для закрытых помещений, скорее всего, маски останутся еще на долгое время, пока мы не достигнем адекватных уровней вакцинации или пока весь мир не попрощается с коронавирусной болезнью", - сказал он.

Главный санитарный врач Украины сообщил, что надеяться на коллективный иммунитет против коронавируса COVID-19 пока нет оснований.

"Я бы не надеялся на коллективный иммунитет слишком сильно. Количество украинцев, которые переболели, не является слишком большим. Простая математика показывает, что это около 2,5 млн человек. Мы имеем предварительные цифры исследования по определению тех, кто переболел. Результаты будут опубликованы в середине июля. Тогда увидим, сколько людей попало под надзор, сколько были госпитализированы, кого мы пропустили или люди не обращались за медицинской помощью", - сказал Кузин.

Также, по его словам, сейчас по инициативе СНБО проводится общенациональное исследование относительно того, какой процент населения перенес болезнь бессимптомно или не обращался к врачу, не делал тест.

Исследование проводится среди 7 тыс. человек, и предварительные результаты, по словам Кузина, свидетельствуют, что COVID-19 переболела треть населения.

"Поэтому если 32% уже имеют иммунитет, плюс если мы сделаем 10 млн прививок, и, учитывая текущие темпы вакцинации, в осенний период выйдем где-то на 50-60% иммунитета. Однако это недостаточный показатель, чтобы мы не фиксировали осеннего подъема заболевания", - сказал Кузин.

По его словам, на рост заболеваемости осенью может влиять и то, что после летних каникул дети вернутся в учебные заведения. Таким образом, о формировании коллективного иммунитета можно будет говорить ближе к концу года. По рекомендациям ВОЗ, речь о коллективном иммунитете может идти, когда 75-80% населения имеют антитела к COVID-19 в результате вакцинации или перенесенной болезни.

В Украине по состоянию на 5 июля зарегистрированы 2 237 823 случая COVID-19, из них за сутки - 244.

Как сообщала "Страна", еще осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V", когда Владимир Путин заявил, что может предоставить Украине вакцину от коронавируса Covid-19.

При этом к маю 2021, по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), реальное число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине превысило 138 500 человек, втрое превысив официальные данные.