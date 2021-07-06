В последние дни в Финляндии, Норвегии и Швеции метеорологи зарегистрировали рекордно высокие для этих широт температуры.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейские издания.

Так, в финском заповеднике Кево в Лапландии в минувшие выходные термометры показали температуру в 33,5 градуса Цельсия. Это самая высокая температура с 1914 года.

Метеорологический институт в Норвегии зарегистрировал 34 градуса по Цельсию в коммуне Салтдал неподалеку от Полярного круга. Это самый высокий показатель с начала текущего года в Норвегии, и он всего на 1,6 градуса ниже, чем максимум, который когда-либо фиксировали в этой стране.

А жители соседней Швеции страдали от неимоверно жаркого июня. Активистка Грета Тунберг написала в Твиттере, что июнь и в 2019 году, и в 2020 году тоже выдался чрезвычайно жаркими в Стокгольме, и назвала это следствием серьезных климатических изменений.

По данным журналистов, в 2021 году июнь в Швеции стал третьим в числе самых жарких за всё время метеонаблюдений.

В других частях света также фиксируют высокие температуры этим летом. В частности, жарко даже в самых северных частях Канады.

Засушливая погода стала причиной пожаров, которые бушуют сейчас в некоторых канадских провинциях. В Британской Колумбии на прошлой неделе был установлен новый национальный рекорд - 49,6 градусов по Цельсию.

О рекордах сообщают и специалисты Украины и России. Так, 23 июня температура воздуха в Киеве превысила максимальный показатель для этого дня, установленный еще в 1946 году.

А в Москве в тот же день температура воздуха достигла +37,4 градусов в тени, побив очередной рекорд.