Российский певец Валерий Меладзе дал интервью программе "Осторожно, Собчак!". В нем он коснулся темы вражды между тремя бывшими республиками СССР, с которыми он связан: Грузией, Украиной и Россией.

Интервью опубликовано в Ютуб.

Ведущая программы Ксения Собчак спросила у артиста, получил ли он грузинский паспорт, на что тот ответил утвердительно. Собчак уточнила, как он относится к ситуации с Владимиром Познером, которого 1 апреля представители антироссийских сил вынудили уехать из Грузии, куда мэтр телевидения прилетел с визитом. Меладзе сказал, что отрицательно.

"Хорошо, грузинский паспорт ты получил, но родина-то у тебя Россия..." - начала было ведущая.

Меладзе перебил ее: "Что-то ты все быстро расставила по своим местам!" А затем признался в том, что ему больно наблюдать, как между странами раздуваются разногласия и вражда.

"Недавно на одной встрече, где были представители разных стран, я поднял тост. Я сказал, что родился в Грузии, учился в институте и аспирантуре в Украине - так сейчас надо говорить: "в Украине", - живу я в России. У меня в сердце ко всем трем этим странам и народам любовь. Сердце разрывается на самом-то деле. Потому что я очень страдаю от того, что вот такие дурацкие, на мой взгляд, надуманные разногласия. Потому что грузины как любили россиян и русских, так и любят. Этому пример - тысячи, десятки тысяч людей, которые приезжают в Грузию и возвращаются, наполненные радостью и любовью. В Украине у меня огромное количество друзей и не только друзей, я до сих пор езжу туда. Я не вижу там ненависти. Не вижу того, что все срочно начинают говорить на украинском языке. Нет! Все прекрасно говорят на русском и прекрасно понимают русский язык. Это все страшилки и надумано. Очень жаль. Думаю, что любой надуманный негармоничный процесс все равно закончится. И все станет на свои места. Другое дело, сколько времени останется обида…" - сказал Меладзе.

Собчак резюмировала: "Думаю, на нашу жизнь хватит этой обиды, к сожалению".

Смотрите фрагмент с 10:50

Как писала "Страна", Меладзе выступит в Киеве на фестивале Atlas Weekend-2021.

Его участие в мероприятии вызвало возмущение грантовых организаций, которые потребовали не пускать его на сцену фестиваля.