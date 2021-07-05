Бывший муж певицы Аллы Пугачёвой 76-летний советский, российский кинорежиссер, сценарист, актер и писатель Александр Стефанович госпитализирован с коронавирусом COVID-19 в Москве.

Сообщается, что у него пятидесятипроцентное поражение легких. Об этом передает "Российская газета" со ссылкой на телеграм-портал Mash.

Как утверждает Mash, заслуженный деятель искусств РФ "заболел около недели назад и лечение начал дома", после чего состояние артиста стало ухудшаться, и его поместили в ковидную клинику в Сокольниках.

Согласно данным ресурса, врачи оценивают состояние Стефановича как средней степени тяжести.

В 1969 Александр Стефанович окончил режиссёрский факультет ВГИКа, (мастерская Льва Кулешова). Ещё на студенческой скамье он заявил о себе документальной лентой "Все мои сыновья", первом на отечественном телевидении фильмом-интервью, удостоенном Главного приза Всесоюзного фестиваля телефильмов и других наград. Этот фильм называли исповедью поколения.

С 1970 года работает режиссёром-постановщиком на "Мосфильме". Дебют в игровом кино - психологическая драма "Вид на жительство". Сотрудничал с Сергеем Михалковым, написал в соавторстве несколько сценариев, которые поставил как режиссёр. В том числе, острую сатирическую комедию «Пена» о нравах советской номенклатуры, с участием Анатолия Папанова, Ролана Быкова, Леонида Куравлёва.

Как сообщала "Страна", от последствий коронавируса COVID-19 умер оскароносный режиссер фильма "Москва слезам не верит", актер знаменитого сериала "Ликвидация" Владимир Меньшов. Родственники режиссера вызвали скорую утром 22 июня. Прибывшие медики заметили низкий показатель сатурации - 89.

Напомним, что в США признали индийский штамм коронавируса "более смертоносным" из-за вызываемых им тяжелых заболеваний.

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